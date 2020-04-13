شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوافق على صرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المهندس كامل الوزير، وزير النقل على صرف منحة بمبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من العاملين بالهيئة بنظام الـ 55 يوم بمناسبة حلول شهر رمضان، بناء على المذكرة التي تقدم بها المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد.
وقال وزير النقل فى قرار موافقته إنه تقديرًا لمجهوداتهم التى لا تقل عن العاملين الدائمين بالمرفق، وكذلك لتفانيهم في العمل وتحملهم صعاب الفترة الحالية دون كلل، ووجه المهندس أشرف رسلان شكر كافة العاملين بنظام الـ 55 يوما إلى وزير النقل على صرفه لهم هذه المنحة لأول مرة.
فى سياق آخر، واصلت هيئة السكة الحديد الحملة التى أطلقتها لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.
وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
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