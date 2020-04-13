شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: تصدير 2500 طن فواكه وخضروات عبر الميناء آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، ويصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء حاليا 25 سفينة.

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4011 طن يوريا و11052 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2040 طن سلك حديد معدنى و7500 طن قمح و22536 طن ذرة و6974 طن فول و1576 خشب زان و90 طن أسمنت و1399 طن أبلاكاش .‎

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وأوضحت هيئة ميناء دمياط إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1598 حاوية مكافئة منها 100 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 2532 طن تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وخرشوف وخضار مشكل ) وحاصلات زراعية (بصل وأرز وثوم و برسيم) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات السعودية والأردن وأمريكا وبريطانيا وايطاليا وألمانيا وأسبانيا وسولفينيا ومالطا وسيريلانكا .

وبلغ عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2429 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177045 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122194 طنا.

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2683 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فى حين غادر عدد 2473 شاحنة منها 958 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51669 من البضائع العامة .