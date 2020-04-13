شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة 350 حالة بناء مخالف خلال أسبوع وهدم تعديات محور الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة نجحت حتى الآن فى إزالة أكثر من 350 حالة بناء مخالف خلال اسبوع مشددا على تنفيذ تكليفات الدولة فى إزالة كافة مخالفات البناء.

وقاد محافظ الجيزة اليوم أعمال إزالة 25 عقاراً تم اقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومدير أمن الجيزة والأجهزة المعنية .

واكد محافظ الجيزة أن العقارات الجارى إزالتها بعزبة الخلايفه بالوراق متعدية علي حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقاموا بالبناء المخالف، مؤكدا انه سيتم ازاله العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات الي 8 أدوار .

وأوضح راشد أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم .

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وأكد المحافظ علي التعاون مع مديرية الأمن في ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة حيث لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وشدد المحافظ خلال متابعته اعمال الازالة علي ضرورة توفير كمامات طبية للعاملين في الازالات حفاظاً علي سلامتهم.

وواصلت أجهزة محافظة الجيزة جهودها لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.