شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تصدير 170 ألف طن حاصلات زراعية عبر الموانئ المصرية آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزارة النقل حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 41 سفينة و37 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 86 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 170.317 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج والمغرب العربى وأوربا وروسيا واستيراد 228.125 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

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وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة إن إجمالى ما تم فحصة وفرزة من بطاطس المائد المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى وروسيا ولبنان والدول العربية والدول الأجنبية الأخرى منذ بدء موسم التصدير، حتى 11 من الشهر الجارى، بلغ 546 ألف و216 طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع.

وأضافت مدير مشروع العفن البنىأن هناك شحنات حاليا يتم فحصها بمعامل مشروع الفن البنى، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بد التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى.

يأتى ذلك بعد تحديد اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض، حيث كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.