شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الجسر الجوي بين القاهرة وبغداد.. ونقل 324 عراقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، ظهر الاثنين، من مطار القاهرة الدولي، الرحلتان الخامسة والسادسة من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية، متجهتان إلى بغداد وعلى متنهما 324 مواطناً من العراقيين العالقين في مصر.

وأشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أنه تم التحضير أيضًا لتسيير رحلة جوية استثنائية سابعة أخرى يوم غد الثلاثاء 2020/4/14، موضحًا أن السفارة تواصل تلقّي طلبات العراقيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، عبر المنصات الالكترونية الرسمية التي أعدتها لهذا الغرض، تماشيًا مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا استمرار السفارة في جهودها لمتابعة أحوال العراقيين في مصر والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عديدة نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

جاء ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والاستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها.

وكانت السفارة، ستنادًا لموافقة لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت 4 رحلات جوية استثنائية خلال الفترة السابقة، لعودة المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.