شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الاعتداء على المستشفيات أو الأطقم الطبية أو التنمر «خيانة للوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أعضاء الهيئة الطبية ومعاوني الأطقم الطبية في حاجة إلى الدعم الشعبي، مشيرًا إلى أن التقدير الرسمي الذي منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم برفع القيمة المالية لبدل أطباء الامتياز نموذجًا عظيمًا.

وأكد «جمعة» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «أي حالة تنمر أو محاولة اعتداء على الطواقم الطبية ومعاونيها أو الأجهزة الطبية مهما كانت فردية سواء أنموذج إتلاف جهاز تنفس صناعي بإحدى المستشفيات من قبل أسرة إحدى المتوفيات بفيروس كورونا، أم محاولة منع دفن طبيبة، فإنها تصرفات شاذة وغريبة على ثقافة وحضارة الشعب المصري العظيم، وبما يشكل نكرانًا للجميل وخيانة في حق الوطن».

وتابع: «على عكس تعاليم ديننا التي تدعو إلى شكر الجميل، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): ” مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ

لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ” (رواه أبوداود)، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ): «مَن أُولِي مَعروفًا فليَذكُره، فمَن ذكَره فقد شكَره» ( رواه الطبراني)، ويقول الشاعر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان.. إذا هما لم يكرما.. فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه.. واصبر لجهلك إن جفوت معلمًا«.