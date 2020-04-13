شكرا لقرائتكم خبر عن خاصة وسط وشمال سيناء.. مدبولي: تكليف رئاسي بسرعة إعداد أراضٍ جديدة لزراعتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء، خاصة في منطقة وسط وشمال سيناء.

وفي اجتماع حضره الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وكذلك مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، وكذا المياه المتوافرة من ترعة السلام، فهناك تكليف بسرعة البدء في إعداد أراضٍ جديدة لزراعتها، خاصة في وسط وشمال سيناء.

وقال مدبولي: «سبق وطلبت من وزير الزراعة نُزول فرق عمل للتأكد من صلاحية عدد من الأراضي، وبالفعل هناك تقرير مبدئي بشأن صلاحية أراضٍ جديدة للزراعة في وسط وشمال سيناء».

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسات تفصيلية بشأن هذه الأراضي وتدقيقها بإحداثياتها، ومسارات مياه الري، حتى يتم العرض بصورة تفصيلية على الرئيس السيسى.