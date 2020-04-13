شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير ميدان الكيلو 21 بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ حي العجمي، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، أعمال توسعة وتطوير ميدان الكيلو 21 أشهر ميادين غرب الإسكندرية.

من جانبه، أوضح المستشار السيد موسى، رئيس حي العجمي، إنه تم إزالة الأسفلت القديم والمخلفات تمهيدًا لبدء الرصف وتعديل الجزيرة الوسطى، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل المدخل الشرقي لطريق «الذراع البحري»، ما يساهم في حل أزمة المرور.

وأضاف رئيس حي العجمي، أن أعمال الرصف تجري خلال ساعات حظر التجوال الصادر لضمان عدم تعطيل حركة المرور، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 20%.

يشار إلى أن مديرية الطرق والنقل، أنهت المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة طريق «الإسكندرية – مطروح» الساحلي، بدءًا من مدخل شارع البيطاش الرئيسي شرقًا حتى شارع المرور بمنطقة البوابة 8 غربًا.

ميدان الكيلو 21 أشهر ميادين الإسكندرية

ميدان الكيلو 21 أشهر ميادين الإسكندرية

ميدان الكيلو 21 أشهر ميادين الإسكندرية

ميدان الكيلو 21 أشهر ميادين الإسكندرية

ميدان الكيلو 21 أشهر ميادين الإسكندرية

ميدان الكيلو 21 أشهر ميادين الإسكندرية