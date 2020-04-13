شكرا لقرائتكم خبر عن لحث المعتمرين على التبرع.. «الإفتاء» تطلق هاشتاج «#الصدقة_أولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت دار الإفتاء المصرية، الإثنين، هاشتاج بعنوان #الصدقة_أولى، لحث المعتمرين على التبرع.

وقالت: «دعوة لكل المعتمرين الذين حالت الظروف هذا العام من أدائهم للمناسك.. تصدقوا بتكلفة العمرة للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية، فالتصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله سبحانه وتعالى».

وشددت دار الإفتاء، في الهاشتاج الذي أطلقته، على أن الصدقة لكفاية وسد حاجة الفقراء والمساكين والذين فقدوا أعمالهم بسبب توقف حركة الحياة له ثواب جزيل من الله تعالى؛ لتحقيقه مقصدًا من المقاصد الشرعية بإحياء النفس، تطبيقًا لقاعدة الساجد قبل المساجد، والإنسان قبل البنيان.