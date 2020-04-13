شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد المصري في 60 ثانية».. CNN تستعرض معدلات نمو الاقتصاد المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «الاقتصاد المصري في 60 ثانية»، تستعرض شبكة CNN العالمية تقريراً مصوراً تشيد من خلاله بتحسن أداء الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% في 2019 مما يجعله واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

وأشاد التقرير في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحديث بنيتها التحتية الاقتصادية، أبرزها توسيع قناة السويس، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، وتعزيز حركة السياحة، بجانب الاستثمار في الطاقة الخضراء، وإنشاء مشروع «بنبان» الذي يعد واحدًا من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.