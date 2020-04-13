شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية للمحافظين: امنعوا التجمعات أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، اتصالات بجميع المحافظين للتأكد من اتخاذ كل التيسيرات اللازمة لصرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة، بسبب فيروس «كورونا»، واتخاذ كل إجراءات الحماية والتطهير والتعقيم اللازمة في منافذ الصرف المقررة، وهي البريد المصري بكل فروعه والبنك الزراعى المصري في جميع المراكز والمدن بالمحافظات أو المدارس المُخصصة لهذا الغرض.

وقال شعراوي، في بيان صحفي، الاثنين، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات إجراءات صرف المنحة والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات والتواصل المستمر مع كل الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عوائق، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقرير يومى بالوضع في المحافظات نهاية كل يوم من أيام الصرف.

وشدد الوزير على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ضرورة توفير مقاعد مخصصة متباعدة للانتظار خارج كل نقطة صرف وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، حتى لا يحدث أي تزاحم أو تكدس ووجود مسافات آمنة بينهم حفاظا على صحة المستحقين.

وناشد الوزير المستحقين عدم التوجه إلى أماكن الصرف إلا في اليوم المحدد لهم بالرسالة منعاً للتزاحم وحرصاً على سلامتهم والظهور بمظهر إيجابي يليق بالدولة المصرية في تقدمها وتحضرها.