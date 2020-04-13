شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات من القليوبية: لا زحام في أول أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اليوم الأول لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لم يشهد زحامًا، والأعداد مازالت قليلة، مؤكدًا أن كل مواطن سيتسلم كارت من البريد أو البنك الزراعي وسيفتح له حساب باسمه لصرف الدفعتين المقبلتين من المنحة في أي وقت، مشيدا بانتظام عمليات الصرف بالقليوبية والمظهر الحضاري للمواطنين المستحقين، حيث تم تنظيمهم ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووضع الكراسي لهم على مسافات في انتظار الصرف في مشهد يدل على التحضر والالتزام.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، منافذ صرف منحة بالقليوبية، والتي خصصت 9 مدارس و158 مكتب بريد للصرف، حيث اطمأن الوزير على سير الصرف وفق الإجراءات التي وضعتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تفقد «طلعت»، خلال الجولة، منفذ الصرف بمدرسة ابن خلدون ببنها ومكتب بريد المحافظة بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وطه عجلان وكيل وزارة التعليم، وعبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، والمستشارمحمد طه وكيل وزارة القوى العاملة، وإيمان السيد وكيل المديرية، وأنور خضر مدير بريد القليوبية، أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا وقدرها 500 جنيه.

وأكد الوزير أن كل مستحق للمنحة ستصله رسالة بالموعد والمكان الذي سيستلم منه الـ 500 جنيه إما من خلال مكاتب البريد أو البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى رسالة نصية على هاتف التليفون المحمول لكل مستحق، يتضمن موعد ومكان صرفها سواء بمكتب بريد أو البنك الزراعى، مطالبا كل مستفيد من المنحة بالذهاب في المكان والموعد المحدد في الرسالة المرسله إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتفقد مكاتب بريد الصرف في القليوبية

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتفقد مكاتب بريد الصرف في القليوبية

ووجه خلال الجولة بسرعة إنهاء إجراءات الصرف وتقليل الزحام والتباعد بين المواطنين ووضع الكمامات حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم صرف المنحة في 5600 منفذ تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ونحو 600 مدرسة ومركز شباب ومنافذ البنك الزراعى.

وطمأن وزير الاتصالات من سيتخلف عن صرف المنحة من العمالة غير المنتظمة لأي سبب، قائلًا: «لا تقلقوا ستصلكم رسالة جديدة بموعد آخر».

وتابع «طلعت» والمحافظ صرف لمواطن المنحة، وحث الموظفين على عدم التلامس مع المواطنين، كما طالب بإبعاد الكراسي المخصصة للانتظار على مسافات أوسع لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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من جهته، قال اللواء عبدالحميد الهجان إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الصرف لم ترصد أي زحام في المنافذ المخصصة للصرف وعددها 9 مدارس و158 مكتب بريد، مؤكدا انتظام صرف بمكاتب البريد والمدارس المخصصة، مشيرا إلى أنه تفقد مدرسة ابن خلدون ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض وعددا من مكاتب البريد بمدينة بنها.

وأكد أن المحافظة نسقت مع هيئة البريد لتخصيص 9 مدارس لتسهيل إجراءات صرف المنحة، وهى مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية وابن خلدون وطحلة الاعدادية بنين والرملة الابتدائية 1 ومدرسة منية السباع الاعدادية المشتركة بمدينه بنها والمدرسة الإعدادية بنات رقم 1 بالخانكة ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية والسلام الابتدائية عمر بن الخطاب الابتدائية بحى شرق شبرا الخيمة، مشيرا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي للسيطرة على فيروس كورونا المستجد وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.