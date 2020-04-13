شكرا لقرائتكم خبر عن «دفنوه وصلوا عليه دون إعلان».. وفاة جمال قطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى سابقًا إن والده توفي صباح اليوم الإثنين.

وكتب «معتصم» على حسابه على «فيس بوك»: «تم الدفن والصلاة بناء على وصيته بدون إعلان»