شكرا لقرائتكم خبر عن «دفنوه وصلوا عليه دون إعلان».. وفاة جمال قطب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى سابقًا إن والده توفي صباح اليوم الإثنين.
وكتب «معتصم» على حسابه على «فيس بوك»: «تم الدفن والصلاة بناء على وصيته بدون إعلان»
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