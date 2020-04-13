شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: الانتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهية جهد 220 كيلوفولت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، الانتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهية جهد 220 كيلوفولت وإطلاق التيار لتغذية المشروعات الاستراتيجية لمدينة برج العرب الترفيهية والساحل الشمالى وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولى مع ليبيا.

وقدمت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريراً للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أشارت خلاله إلى أن الخط جهد 500 كيلوفولت والذى سيعمل بشكل مؤقت على جهد 220 كيلوفولت قامت بتنفيذ المشروع شركة السويدى بتكلفة تصل إلى 364 مليون دولار أمريكى وبطول الخط يصل إلى 258 كم ويشمل على عدد 634 برجا.

وأكد الدكتور شاكر أنه جار العمل على قدم وساق في جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا وذلك لتنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة سواء لتدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، خاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع.

كما أكد الوزير على الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية وذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ المشروعات القومية واستمراراً لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من ونقل وتوزيع وإنتاج ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً لأعلى مستويات الجودة.

خط ربط كهربائي

خط ربط كهربائي