شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» ومحافظ الجيزة يتابعان صرف منحة العمالة غير المنتظمة بإمبابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإثنين، عملية انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة «الـ500 جنيه» بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المنحة.

تفقد شعراوي والمحافظ عدد من المدارس بمنطقة إمبابة ومن بينها مدرسة صلاح الدين الايوبي بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب بالجيزة.

وخلال الجولة اطمأن الوزير على انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس «كورونا» المستجد، واستمع المسؤولان إلى بعض مطالب المواطنين، الخاصة بتأخر إجراءات الصرف لبعض الوقت، وتم حل المشكلة والانتظام في صرف المنحة للمستحقين وقدم المواطنين الشكر لوزير التنمية المحلية.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى أجرى، اليوم، اتصالات بجميع المحافظين، للتأكد من اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة لصرف المنحة والتى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة واتخاذ كافة إجراءات الحماية والتطهير والتعقيم اللازمة في منافذ الصرف المقررة وهى البريد المصري بكل فروعه والبنك الزراعي المصري في جميع المراكز والمدن بالمحافظات أو المدارس المُخصصة لهذا الغرض.

وأشار «شعراوي» إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات إجراءات صرف المنحة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عوائق لافتا إلى أنه يتم إعداد تقرير يومي بالوضع في المحافظات نهاية كل يوم من أيام الصرف.

وشدد الوزير على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على ضرورة توفير مقاعد مخصصة متباعدة للانتظار خارج كل نقطة صرف وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حتى لا يحدث أي تزاحم أو تكدس ووجود مسافات آمنة بينهم في منافذ الصرف حفاظاً على صحة المستحقين.

وناشد الوزير المستحقين بعدم التوجه إلى أماكن الصرف إلا في اليوم المحدد لهم بالرسالة منعاً للتزاحم وحرصاً على سلامتهم والظهور بمظهر ايجابي يليق بالدولة المصرية في تقدمها وتحضرها .

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جدير بالذكر أن المستحقين للصرف تم تسجيلهم على موقع وزارة القوى العاملة وتصل للمسجل رسالة تحدد موعد ومكان الصرف وسيتم الصرف للأشخاص في الموعد المحدد لهم وفقاً للرسالة على أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها وهاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة التي تحدد موعد ومكان الصرف ويمكن للمواطنين في المحافظات الاستفسار من الخط الساخن 142 عن مدى استحقاقه للمنحة من عدمه.

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان اجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد والمدارس بمنطقة إمبابة

جولة ميدنية لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي

جولة ميدنية لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان اجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد والمدارس بمنطقة إمبابة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان اجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد والمدارس بمنطقة إمبابة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان اجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد والمدارس بمنطقة إمبابة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان اجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد والمدارس بمنطقة إمبابة