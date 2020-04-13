شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يقودان حملة لإزالة ٢٥ عقار مخالف بالوراق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة، الإثنين، حملة ميدانية لإزالة 25 عقاراً تم اقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأعلن وزير التنمية المحلية نجاح الدولة في استرداد ٢ مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، مشيرا إلى المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وأكد شعراوى أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدي على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأي محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون وضبط الادوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

وأوضح أنه تلقي تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، والتي أسفرت عن إزالة ٣٠٠ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى ١١٥٠ حالة واسترداد حوالي ٢ مليون متر مربع وإزالة ٥١ حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالي ما تم استرداده حوالي ٧٥٧ من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة ١٢٧ حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى ٢٩٧٧ حالة بإجمالي ٨٣ ألف متر مربع، و٦٠٠ حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى ٣٤٠٠ حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد على أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على املاك الدولة والاراضي الزراعية أو البناء المخالف، لافتاً إلى أن حق الوطن والشعب لن يضيع ولا تساهل في مواجهة أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والاراضي الزراعية.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، مطالبا المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظات لمنع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة، التي تم استردادها ومتابعته على بصورة يومية.

وشدد شعراوي خلال متابعته أعمال الازالة على ضرورة توفير كمامات طبية للعاملين في الإزالات حفاظاً على سلامتهم.

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من جانبه قال محافظ الجيزة إن العقارات الجاري ازالتها متعدية على حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقاموا بالبناء المخالف، مؤكدا انه سيتم محو العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار.

وأوضح راشد أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدًا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم .

حملة ميدانية لإزالة عقارات مخالفة في الجيزة

حملة ميدانية لإزالة عقارات مخالفة في الجيزة

حملة ميدانية لإزالة عقارات مخالفة في الجيزة

حملة ميدانية لإزالة عقارات مخالفة في الجيزة

حملة ميدانية لإزالة عقارات مخالفة في الجيزة