شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاثنين، عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف في مرحلتها الأولى، والذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده.

وفي جولته التفقدية بمكاتب بريد مدينة نصر، وهليوبوليس غرب، والحرية، وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، وضمان مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية على المواطنين في المكاتب وأمامها، حيث جلسوا على مقاعد مخصصة لهم، ويتم النداء على رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف، ويتسلم المنحة، فضلا تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانًا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020، وسيتم ارسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلى حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانًا لسلامة المستحقين.

وأوضح وزير القوى العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين.

وقال سعفان إن عدد الذي تقدموا على مدى أسبوعين تقريبًا وصل إلى 2 مليون مسجل على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، بعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلى مليون و500 ألف مستحق.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان يتفقد عدداً من مكاتب البريد

وزير القوى العاملة محمد سعفان يتفقد عدداً من مكاتب البريد

وزير القوى العاملة محمد سعفان يتفقد عدداً من مكاتب البريد

وزير القوى العاملة محمد سعفان يتفقد عدداً من مكاتب البريد

وزير القوى العاملة محمد سعفان يتفقد عدداً من مكاتب البريد