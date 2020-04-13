شكرا لقرائتكم خبر عن «ملّى الإسكندرية»: «كنيسة في كل بيت» لصلوات «البصخة» وأسبوع الآلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت الأسر القبطية في الإسكندرية أماكن في المنازل لممارسة طقوس صلوات البصخة المقدسة وأسبوع الالام الذي بدأ، مساء الأحد، ولمدة أسبوع خاصة بعدما تم غلق الكنائس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» .

وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «الشعب القبطي ملتزم بقرارات المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في هذا الشأن وقامت الكنائس بتدشين موقع على صفحاتها الرسمية لإذاعة صلوات البصخة المقدسة وطقوس أسبوع الآلام من أرشيف الكنائس خلال السنوات الماضية حتى يعيش الأقباط هذه الروحانيات التي تعودوا عليها في أسبوع الالام والذى يحظى بمكانة قدسية ودينية عالية لديهم».

وأضاف «جورج» أنه «على الرغم من إغلاق الكنائس بسبب الوباء العالمى كورونا إلا أنه أصبح في كل بيت كنيسة، حيث جرى تخصيص مكان في كل منزل لممارسة الصلوات وتعليق الستائر السوداء حتى يعيشوا الحياة الروحية حزناً على صلب السيد المسيح والشعور بمشاعر أسبوع الآلام»، لافتًا إلى أن «الحاكم بامر الله الفاطمى حينما أغلق الكنائس 9 سنوات، ونزل يتفقد الشعب وجد الشعب كله يصلي في المنازل».

وتابع: «الجميع يرفع صلوات البصخة المقدسة، والتي تعنى العبور لرفع الوباء عن مصر وشعبها»، مستطردًا: «كما نصلى البصخة للعبور من الخطية إلى الخلاص نصلى ليعبر بنا الله من المحنة إلى النور والفرحة والنجاة».

يشار إلى أن الكنائس تبدأ صلاة «البصخة المقدسة» مساءاً وصباحاً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

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