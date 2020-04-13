شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٤ حالات جديدة من «كورونا» ببني سويف.. والمحافظ يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، الإثنين، تعافي ٤ حالات جديدة من أبناء المحافظة، وخروجهم من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وحصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بمستشفى ملوي للعزل بالمنيا.

وقال الشيخ مشهور العفاني، أحد المتعافين من كورونا: «خرجت بفضل الله ومعي ثلاثة من أبناء بني سويف، من مستشفى العزل بملوي بصحة جيدة عقب تلقينا العلاج على مدار قرابة ١٢ إلى ١٥ يوما، وتحولت نتائج التحاليل التي سحبت منا من إيجابية إلى سلبية».

وأضاف «العفاني»: «لم يتأخر أحد في علاجنا، وحينما كانت تواجهنا بعض المشكلات أو شكاوى كانت تُحل بعد توصيلها للقائمين على المستشفى».

الشيخ مشهور العفاني أحد المتعافين من فيروس كورونا فى بني سويف

وتابع: «أقيم بقرية بني عفان بمركز بني سويف، وفوجئت بحالة مرضية تصيبني بشدة وكانت عبارة عن كحة وصعوبة في التنفس، وشُخصت في بداية الأمر على أنها نزلة شعبية وذلك عقب إجراء الفحوصات الطبية لدى بعض الأطباء، إلا أن تلك الحالة المرضية استمرت عدة أيام متواصلة وازدادت على، وتوجهت للمستشفى وبعد سحب العينات تأكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلي إلى مستشفى العزل ١٥ مايو لمدة ٤ أيام، قبل أن يتم نقلنا إلى مستشفى ملوي بالمنيا في إطار التوزيع الجغرافي للحالات».

من جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من أبناء المحافظة، متنميا لهم دوام الصحة، و«أن تكون الأيام القادمة خيرا عليهم وعلى مصرنا الغالية، داعياً المولى عزوجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر جميعا بوطننا الغالي هذه المحنة بكل أمن وسلام».

وأشاد «غنيم» بالدور الكبير والبطولي الذي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل أجهزتها المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة «جيش مصر الأبيض»، حيث تعد مصر في وضع أفضل في معدلات الشفاء، حيث يرجع ذلك لمجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وتابع المحافظ، قائلا: «أخص بالشكر والتقدير كل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، والذين هم في الصف الأول في مجابهة تلك الأزمة، بجانب تفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وكذا تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن».

Advertisements

وأثنى على مستوى استجابة المواطنين للقرارات التي اتخذتها الدولة، مطالبا بضرورة الاستمرار في الالتزام، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان، ومشيدا بدور المجتمع المدنى بمختلف أنواعه في مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة.

وتواصل مديرية الصحة، بقيادة الدكتورمحمد يوسف عبدالخالق، وكيل الوزارة، جهودها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن تعليمات واشتراطات وزارة الصحة، وتشمل الجهود: المتابعة الميدانية لضمان استمرار تنفيذ الإجراءات بجانب توفير المتطلبات أولا بأول، وتدريب أطقم الأطباء والتمريض على تلك الإجراءات بالشكل المطلوب، حيث يتم المرور المستمر على المستشفيات للمتابعة وتطبيق معايير مكافحه العدوى، واستمرار تدريب الأطقم الطبية على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفق بروتوكول وزارة الصحة.