شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ملاحظته تكدس المواطنين أمام «الكهرباء».. محافظ بني سويف: «التزموا بالإجراءات الوقائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإثنين، مدير هندسة كهرباء المركز، بسرعة العمل على تيسير توفير الخدمة للمواطنين، واتخاذ اللازم لمنع أي تكدس أو زحام.

واستوقف المحافظ، أثناء خط سيره في جولته، الاثنين، تكدس عدد من المواطنين أمام المقر، لشحن كارت عداد الكهرباء، مما استدعاه ليغير خط سيره لتفقد الوضع بنفسه.

ووجه بسرعة توفير عاملين يقوموا بتنظيم الأهالي، والحرص على وجود المسافات، والإجراءات الوقائية، مشددا على أنه لن يسمح بأي تكدس أمام مقار الخدمات، وضرورة توعية المواطنين بأهمية منع ذلك، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ من الأهالي الحرص على عدم الزحام والتباعد، قائلا لهم: «نحاول أن نلتزم بالإجراءات الوقائية، الخدمة متوفرة وستحصلون عليها، لكن لا شيء أهم من الصحة، والدولة بتعمل ما في وسعها للمحافظة على صحتكم، وأن تظل عجلة العمل والإنتاج تعمل لأجل الجميع، فلابد أن نساعد بعض لعبور الأزمة لبر الأمان».

واستوقف المحافظ عددًا من المواطنين أثناء سيره، الذين كانت لهم مطالب واستفسارات، حيث حرص المحافظ على الاستماع لهم، موجهًا بتلبية مطالبهم، وتسجيل أرقامهم للتواصل معهم عن طريق الجهات المعنية، ومتابعة حل شكواهم وتلبية مطالبهم.

Advertisements