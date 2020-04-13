شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، وشديد البرودة على باقي الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدلة إلى نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، ومثيرة للأتربة على مناطق متفرقة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية​ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «15– 26»، والإسكندرية «12– 22»، وقنا «16- 29»، والأقصر «17- 30»، وأسوان «18– 30».