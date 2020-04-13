شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار، وأنه بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، والتى أكدت خلاله أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية "عافاهم الله جميعًا"، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا ، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار .

وأضاف وزير الأوقاف في بيان اليوم: "أهم شيء في مواجهة انتشار فيروس كورونا هو عملية التباعد الاجتماعي ، واتخاذ الإجراءات الوقائية من التطهير والتعقيم وسائر تعليمات وزارة الصحة في ذلك ، والالتزام الكامل بإجراءات الجهات المختصة فيمن ينطبق عليهم العزل الذاتي أو الحجر الصحي".

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وجدير بالذكر أن من يفطرون من المرضى وأصحاب الأعذار قسمان : قسم عذره طارئ مؤقت وهذا عليه القضاء حال شفائه ، وقسم مرضه مزمن وهذا عليه الفدية وفق ما تعلنه وتقرره دار الإفتاء المصرية في تحديد المبلغ المحدد كفدية عن كل يوم إفطار هذا العام بإذن الله تعالى ، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء .