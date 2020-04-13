شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: أرقام إصابات كورونا المتداولة عن مصر غير دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، ان التقديرات التى يتم تداولها عن وجود إصابات تصل لـ 19.500 حالة فى مصر، غير دقيقة، مضيفا: "تواجهنا تقديرات رقمية فى مصر وتم نقلها فى وسائل الاعلام دون مناقشة علمية ولا يوجد دولة فى العالم اذا كان هناك تقديرات منهجية تعتمد على اسس علمية ترفضها المنظمة ولكن على العكس نستطيع ان نستجيب لها من اجل مواجهة الوباء.

وشدد جبور فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، قائلا: "اذا تم اعتمادها على اسس غير علمية لمحتوى الرصد بشكل كامل فتكون معلومات مغلوطة ، متابعا:"اذا كانت ارقام الاصابات صحيحة كما يزعم البعض ووصلت إلى 19500 حالة سنحتاج الى الف جهاز تنفس صناعى لا يمكن اخفائها ، وأيضا 1500 حالة وفاة، وكان من المفترض ان يكون لدينا بضع الاف من الحالات.

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وأكد جبور أن منظمة الصحة العالمية حيادية وبعيدة كل البعد عن السياسة.