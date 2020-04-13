بينهما حكم بالإعدام.. ضبط هارب من حكمين قضائيين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، محكوم عليه هارب من حكمين قضائيين بينهما حكم بالإعدام.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام محكوم عليه هارب (نجار-مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس) سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين (بينهما حكم بالإعدام في قضية "قتل") بالتردد على المنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.

بإعداد عدة كمائن برئاسة قطاع الأمن العام، أسفر إحداها عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالأحكام القضائية الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.