تقتصر على تجديدات الحبس.. استئناف القاهرة تؤجل جلساتها حتى 23 أبريل بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أصدر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، قرارا بتأجيل جلسات المحكمة إداريا خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 23 من الشهر ذاته.
وشمل القرار رقم 138لسنة 2020، أن تقتصر محاكم الجنايات التي تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط خلال جلستها المحددة في تلك الفترة.
وقررت المحكمة، تشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة لها (القاهرة الجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر) اعتبارا من يوم 18 أبريل وحتى 23 أبريل لنظر تجديد الحبس واستئنافاتها ، إحداهما في النص الأول من الأسبوع، والأخرى في النصف الثاني من الأسبوع.
وأمرت المحكمة بتأجيل الجلسات إداريا خلال دور الانعقاد الثالث من دور شهر أبريل والذي يبدأ من 18 وحتى 23 أبريل، وتشمل الدعاوى الجنائية والمدنية والأسرة لجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة.
على أن يتم العمل بهذه القرارات اعتبارا من اليوم الإثنين.
وفي سياق متصل قررت محكمة النقض، أمس الأحد، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارً من الخميس الموافق 16 أبريل حتي يوم الخميس 30 أبريل المقبل، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
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