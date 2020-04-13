ضبط هارب من 9 قضايا بحوزته سلاح وذخائر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أحد العناصر الإجرامية الخطرة، هارب من 9 أحكام قضائية من بينهم حكمين بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح ناري وذخائر.
تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (9 أحكام قضائية صادرة ضده) بالتردد على منزله الكائن بدائرة مركز شرطة السادات.
تم إعداد كمائن، برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته (بندقية آلية- 4 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري لاستخدامه في الدفاع عن نشاطه الإجرامي.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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