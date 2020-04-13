بينهم سيدة.. ضبط خاطفي طفل بسوهاج لطلب فدية مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ملابسات واقعة اختطاف أحد الأطفال، وضبطت مرتكبيها.

تبلغ لمركز شرطة المنشأة من أحد الأشخاص (مقيم بناحية كوم بدار بدائرة المركز) بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف (نجل شقيقه - 7 سنوات) حال عودته لمنزله بذات الناحية.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص (ربة منزل "على صلة قرابة بأهلية المجني عليه"، بائع خضار، عَاملَين "لاثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والدراجة النارية المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على خطف الطفل وطلب فدية مقابل إعادته، وقامت المتهمة الأولى بالتخطيط لارتكاب الواقعة بالاشتراك وباقي المتهمين، ونظراً لتضييق الخناق على الجناة وسرعة تحديدهم قاموا بإطلاق سراح المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.