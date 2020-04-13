محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية، لتوزيع المساعدات العينية (عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجا بحي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرية حاجر كومير بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر. لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن. يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفعيلاً للمشاركة المجتمعية.. الداخلية توجه قوافل لمساعدة الأكثر احتياجاً بـ"القاهرة والأقصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.