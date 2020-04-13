الداخلية تواصل تفعيل "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، بدءًا من مطلع الشهر الحالي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.

وتمتد فاعليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.