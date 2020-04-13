"دخل المصحة منذ 20 يومًا".. تحقيقات النيابة في انتحار مدمن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمركز الجيزة، بتشريح جثة شاب انتحر داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبوالنمرس بإلقاء نفسه في "بير السلم"؛ لمعرفة سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة العامة بنقل نزلاء الدار من متلقي العلاج من الإدمان؛ لمصحات مرخصة، لاستكمال علاجهم، بعدما تبين عدم ترخيص المصحة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الشاب المتوفي تم إدخاله إلى المصحة منذ 20 يومًا لتلقي العلاج لإدمانه المواد المخدرة وعقب مرور تلك الفترة ساءت حالته الجسدية، ولم يقدم العلاج معه أي نتيجة حيث كان مازال في أعراض الانسحاب ما أدى لسوء حالته النفسية ودفعته لإلقاء نفسه من أعلى سلم الطابق الرابع ليسقط في بئر السلم جثة هامدة عقب إصابته بكسور وتهشم بالجمجمة.

أضافت التحقيقات، أن المصحة غير مرخصة والقائمين عليها غير مختصين بعلاج الإدمان تم ضبط 2 منهم واقتيادهما لمركز الشرطة بينما أمرت النيابة العامة بنقل جثة المتوفي للمشرحة وندب الطب الشرعي لتشريحها وبيان اسباب الوفاة.

البداية عندما تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بوجود متوفي نزيل بمصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبوالنمرس، انتقلت على الفور قوة أمنية وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بكسور متفرقة بأنحاء الجسد.