محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة الصف لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر البانجو-بندقية آلية-19 طلقة لذات العيار- دراجة نارية- مبلغ مالي). كما ضبطت مباحث مركز شرطة أوسيم، شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما (250 جرام لمخدر الحشيش-84 قرص لعقار الترامادول المخدر-فرد خرطوش-طلقتين لذات العيار-مبلغ مالي). بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة. Advertisements يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو بانجو في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.