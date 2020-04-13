ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو بانجو في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة الصف لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر البانجو-بندقية آلية-19 طلقة لذات العيار- دراجة نارية- مبلغ مالي).
كما ضبطت مباحث مركز شرطة أوسيم، شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما (250 جرام لمخدر الحشيش-84 قرص لعقار الترامادول المخدر-فرد خرطوش-طلقتين لذات العيار-مبلغ مالي).
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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