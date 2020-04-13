محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وزعت الأمانة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، الكمامات الطبية لكافة المترددين على مقر المجلس طوال فترة تواجدهم بالمجلس، وذلك اتساقا مع الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووزعت أمانة المجلس، الكمامات على جميع بوابات المجلس لجميع المترددين عليه من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين.
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، دائم الحرص والتوجيه بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة النواب والعاملين، وذلك من خلال تطهير وتعقيم قاعة المجلس وجميع قاعات المجلس والقاعات الرئيسية وفقًا للمعايير المتابعة في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. البرلمان يوزع الكمامات على جميع المترددين عليه للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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