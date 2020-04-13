بتكليف رئاسي.. الحكومة تبدأ العمل على زيادة الرقعة المزروعة وسط وشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء؛ خصوصًا في منطقة وسط وشمال سيناء.

جاء ذلك في اجتماع، اليوم الإثنين، حضره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وكذلك مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، وكذا المياه المتوافرة من ترعة السلام، هناك تكليف بسرعة البدء في إعداد أراضٍ جديدة لزراعتها؛ خصوصًا في وسط وشمال سيناء.

وقال رئيس الوزراء: "سبق أن طلبت من وزير الزراعة نُزول فرق عمل للتأكد من صلاحية عدد من الأراضي، وبالفعل هناك تقرير مبدئي بشأن صلاحية أراضٍ جديدة للزراعة في وسط وشمال سيناء".

وكلَّف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسات تفصيلية بشأن هذه الأراضي وتدقيقها بإحداثياتها، ومسارات مياه الري، حتى يتم العرض بصورة تفصيلية على الرئيس السيسي.