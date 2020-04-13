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شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: صرف 500 جنيه «منحة رمضان» للعمالة غير المنتظمة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الفريق كامل الوزير، وزر النقل، الاثنين، صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة «نظام ٥٥ يومًا» منحة رمضان.
يأتي قرار الوزير بعد أيام من الموافقة على منحة شهر رمضان للعاملين بهيئة السكة الحديد، وأوضح ان العمالة غير المنتظمة تعمل مثل بقية العمال في ظروف استثنائية.
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