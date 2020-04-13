شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لإزالة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإثنين، إن أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها في شن حملات إزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مؤكداً أنه سيتم التصدى بكل حزم لمرتكبي المخالفات في المدن الجديدة، لردع الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الجزار»، أنه أصدر تعليماتٍ مشددة لمسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة باستمرار شن حملات دورية لرصد وإزالة المخالفات في المهد، مشدداً على أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية.

من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملات أسفرت عن وقف أعمال بناء مخالفة بقطعة بالحي الرابع، وإزالة روف مخالف بالحي الرابع والتحفظ على المعدات وقطع حديد التسليح.

على صعيد متصل، أشار المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم شن حملة لإزالة غرف سطح زائدة مخالفة بعقار بالحى ١١ بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل مالك العقار الظروف الحالية وشرع بالبناء المخالف، لافتا إلى أنه تم شن حملة أخرى بالتعاون مع الجهات الأمنية لإزالة المخالفات والإشغالات والجراچات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى بالحى السادس.

فيما قال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن جهاز مدينة النوبارية الجديدة نفذ حملة إزالة لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص.

وذكر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه أصدر تعليمات لمسؤولى إدارة تراخيص البناء بالجهاز، بتشديد حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والمرور الدوري والمكثف عل مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العسكرية طبقا لقانون الطوارئ.

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