شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على منافذ بيع 42 صنف ذرة شامية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة الفنية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف لجان المرورية المفاجئة على منافذ بيع تقاوى المحاصيل الصيفية للتأكد من بيع "البذرة" بالسعر المدعم منعا للتلاعب بالأسعار، وخاصة أصناف الذرة الشامية " الصفراء – والبيضاء" التى تم اعتمادها من قبل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية لزراعات الموسم الصيفى الجديد مبكرة النضج وعالية الإنتاجية ومن بين الأصناف، وهى كالآتى.

-الهجن الفردية والثلاثية عالية الإنتاجية ومقاومة لمرض الشلل والذبول المتأخر، والتى تحدد زراعتها الموسم الصيفى الجديد خاصة بالأراضى الجديد حديثة الاستصلاح، تحت نظم خاص من التسميد والرى، الهجن الفردية من الذرة البيضاء أصناف جيزة 10 و125، و128 و130 و131و132، بالإضافة إلى صنف وطنية 4 و6، وصنف هاى تك 2030 و2031، بيونر 30، وفاين سيدرز 101، أجاسيد 13 بشائر، وايجاسيد 76 و77 .

-أصناف الذرة الصفراء، 162، 164 ، 166 ،168، 168، 173، 176، 177، 178 ، والنيل 1001، و1005 و 1009 واجاسيد 219.

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وأصناف الهجن الثلاثية البيضاء جيزة 310 ،311،314 ، 321، 323، 324 ،329، ووطنية 011 ، وهاتك 3302، الذرة الصفراء الهج الثلاثية، جيزة 352، 353، 360، 368.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365" ،إن الوزارة استعدت لموسم زراعات الذرة الشامية بتوفير جميع التقاوى مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، مضيفا أنه من المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 ألف فدان ذرة أبيض، مشير إلى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج .

وقال الدكتور تامر عبد الفتاح، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، لـ"الخليج 365"، إن الوزارة استعدت بـ42 صنفا من أصناف الذرة الشامية "الصفراء والبيضاء" للموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع التقاوى لجميع المساحات المستهدفة، من خلال نشر أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مضيفا أن المستهدف زراعته من الذرة الشامية الموسم الحالى يبلغ 2.5 مليون فدان منها 1.5 مليون ذرة بيضاء ومليون ذرة صفراء، وتوفير جميع التقاوى للمساحات المستهدفة زراعتها مبكرة النضج وتزيد الإنتاج خاصة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من الاستيراد.