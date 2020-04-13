شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحجر الصحي لـ«بهتيم»: التحفظ على حيوانات المنازل.. وانتظار نتائج المخالطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، الإثنين، بسيارات إطفاء لاستخدام خراطيمها، التي تتعدى طولها أكثر من 50 مترًا، للوصول إلى الحواري والشوارع الضيقة، لتعقيم منطقة شارع مهنا المؤنس بالمرجوشي في منطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة ضمن الإجراءات الوقائية خلال فترة الحجر الصحي الإجباري، التي تم فرضها بالمنطقة، وتضم 37 منزلًا بعد ظهور إصابات بفيروس «كورونا» المستجد بين سكان المنطقة.

وتواجد شباب شبرا الخيمة المتطوعين وتم تطهير سوق بهتيم، كما واصل فريق من الطب البيطري بالقليوبية بالتحفظ على الحيوانات المنزلية، التي كانت داخل منازل بعض الأهالي، فيما كوّن شباب المنطقة مجموعات متبرعة لقضاء مصالح المواطنين، منعًا للتزاحم وللمساهمة في الإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة، كما تم توفير ماكينة صرف آلي متنقلة بالمنطقة، لصرف الرواتب والمعاشات داخل الشارع.

في سياق متصل، قامت أجهزة المحليات بإرسال سيارات تحمل المواد التموينية والخبز لتدبير احتياجات المواطنين في الشارع على مدار الساعة، ووزع فريق من الهلال الأحمر وجبات جاهزة على المنازل ونظم حملات للتوعية بين المواطنين بكيفية التعامل مع إجراءات الحجر الصحي، منعًا لانتشار العدوى.

كما قامت الأجهزة المعنية، الإثنين، بعمليات تطهير واسعة لجميع المنازل والشوارع ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها، وتضمن عمليات تطهير يوميًا طوال فترة الحجر الصحي صباحًا ومساءً.

وشهد شارع مهنا المؤنس كردونات أمنية في مداخل ومخارج الشارع، لمنع الخروج والدخول من المنطقة المراد عزلها، ومرت الليلة الأولى من العزل على المواطنين طبيعية باستثناء اكتشاف حالة جديدة، حيث ينتظر المخالطين نتائج التحاليل.

كانت محافظة القليوبية قد أعلنت، الجمعة الماضية، الحجر الصحي على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

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