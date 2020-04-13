شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وقيادات «اقتصادية قناة السويس» يتبرعون بـ20% من رواتبهم لـ«تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الهيئة، الاثنين، التبرع بنسبة 20% من إجمالي الراتب الشهري لكل منهم لمدة 3 أشهر، لصالح صندوق «تحيا مصر».

وقالت الهيئة، في بيان الاثنين، إن ذلك يأتي للمساهمة فيما تتخذه الدولة من إجراءات لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والذي تأثرت به الكثير من العمالة غير المنتظمة وأسرهم.