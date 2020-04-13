شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وقيادات «اقتصادية قناة السويس» يتبرعون بـ20% من رواتبهم لـ«تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الهيئة، الاثنين، التبرع بنسبة 20% من إجمالي الراتب الشهري لكل منهم لمدة 3 أشهر، لصالح صندوق «تحيا مصر».
وقالت الهيئة، في بيان الاثنين، إن ذلك يأتي للمساهمة فيما تتخذه الدولة من إجراءات لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والذي تأثرت به الكثير من العمالة غير المنتظمة وأسرهم.
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