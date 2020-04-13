شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحليل 39 ألف عينة من صادرات المحاصيل البستانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، تقريرا من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة موضحًا ما تم تنفيذه من إجراءات لتحليل عينات الشحنات التصديرية للمحاصيل البستانية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج.

وقال الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية حتى لا يتأثر نظام العمل بالمعمل بتداعيات فيروس كورونا خاصة في ظل تأثير قرارات الحظر على حركة الانتقال والتحرك، موضحا أنه تم تحليل 39 ألف عينة تمثل شحنات تصديرية بجميع مجموعات العمل التحليلية المختلفة بالمعمل وتسليم نتائج تحليل هذه العينات للجهات الرقابية وللعملاء في وقت قياسي.

وأضاف «المرصفي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تم إبرام تعاقدات جديدة وطرح مناقصات عامة لتوريد أحدث التقنيات العالمية في مجال التحاليل لرفع القدرة الاستيعابية لتحليل العينات بمجموعات العمل التحليلية بالمعمل، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في زيادة حركة تحليل العينات المسحوبة من الصادرات الزراعية ضمن حزمة من التسهيلات لضمان إنسيابية الصادرات الزراعية، وهو ما ساهم في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه تم التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية بدولة الفلبين من خلال إمداد الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في 5 محاصيل تضم البرتقال والمندرين والليمون والعنب والبطاطس الواردة للمعمل خلال عام 2019.

وشدد مدير المعمل على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من المعمل على دعم حركة تصدير الحاصلات الزراعية وعدم تعطل حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة لتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مع تقديم الاستشارات الفنية؛ والأنشطة البحثية، وعقد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للموارد البشرية بالمعمل واختصاص المعمل بتحليل العينات الممثلة للشحنات الزراعية التصديرية والمحلية وإصدار شهادات تحليل معتمدة ومعترف بها دولياً.

وأشار إلى أنه تم زيادة القدرة التحليلية بمجموعة عمل العناصر الثقيلة بالمعمل من خلال توريد وتركيب وتشغيل جهاز ICP-OES (جهاز الحث بالبلازما المقترنة بمطياف الانبعاث الذري)، وجاري توريد جهاز ICP-MS (جهاز الحث بالبلازما المقترن بمطياف الكتلة) بمجموعة عمل العناصر الثقيلة، لافتا إلى زيادة القدرة الاستيعابية لتحليل العينات المعده للتصدير والمحلية بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل من خلال طرح مناقصة عامة لشراء أحدث أجهزة التحاليل وهى: عدد (2) جهاز تحليل الفصل الكروموتجرافي الغازي المقترن بمطياف الكتلة المتتابع، عدد (2) جهاز تحليل الفصل الكروموتجرافي السائل المقترن بمطياف الكتلة المتتابع.

وكشف «المرصفي» أنه تم الانتهاء من التقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية طبقاً للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في عدد (14) محصولا من محاصيل الخضر والفاكهة في عدد (15) محافظة مصرية وعرضها على لجنة مبيدات الآفات الزراعية لوضع التوصيات اللازمة للحد من تجاوز أى متبقيات في المحاصيل لضمان سلامة الغذاء للمواطنين.

وفيما يتعلق بتكليفات الحكومة ووزير الزراعة بوضع إجراءات احترازية لكبح انتشار هذا الفيروس، أكد أنه تم إزالة الآثار الناجمة من سوء الأحوال الجوية التي مرت بالبلاد خلال الأونة الأخيرة، وذلك حفاظاً على النظافة العامة وإصلاح الأعطال الناجمة من سوء الأحوال الجوية بالتيار الكهربائي للمعمل والتأكد من ثبات التيار الكهربائي وكفاءة أجهزة التحاليل والأجهزة المساعدة ؛لإعادة الوضع كما كان عليه ذي قبل.

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ولفت مدير المعمل إلى أنه تم شراء أجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائي (UPS) للحفاظ على التيار الكهربائي اللازم لتشغيل أجهزة التحليل تحت التحكم وشراء أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتدريب أفراد أمن المعمل عليها لقياس درجة حرارة العاملين بالمعمل والزائرين قبل دخولهم لمقر المعمل؛ لمراقبة الحالة الصحية للأفراد.

وأضاف أنه تم شراء وتركيب بصمة العين والوجه وبرنامج التشغيل الخاص به حفاظاً على سلامة العاملين بالمعمل من أي ملوثات ومنعاً لانتقال العدوى حال وجودها لا قدر الله ولصق بوسترات التوعية بجميع أنحاء المعمل لتوعية وإرشاد العاملين بالمعمل على العادات الصحية السليمة لمنع انتقال الميكروبات والفيروسات بين العاملين بالمعمل، مشددا على أنه تم منح إجازات استثنائية طوال مدة سريان القرار للموظفة الحامل أو تلك التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة عام في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتطبيق نظام الورديات بالتناوب لتجنب الإزدحام وتكدس العاملين بالمكاتب الإدارية والفنية والمعامل.

وأشار «المرصفي»، إلى أنه تم الحفاظ على التهوية الجيدة والتخطيط لتركيب شفاطات الهواء؛ وتغيير فلاتر التكييف المركزي لضمان التهوية السليمة والجيدة في بيئات العمل المختلفة بالمعمل وشراء مواد التطهير المختلفة من (الكحول ــــ الكلور) لتعقيم أيادي العاملين بالمعمل والزائرين، واستخدام القفازات الطبية والكمامات والتوعية بضرورة استخدام المصليات الشخصية لكل فرد بالمعمل لأداء فريضة الصلاة مع تكليف مجموعة السلامة والصحة المهنية بالمعمل بمتابعة هذه الإجراءات.