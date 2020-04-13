شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: وفيات كورونا في مصر مرتفعة.. و13% من مصابيها بالقطاع الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الإثنين، أن 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى في مصر.

وأضاف جبور أن نسبة الوفيات بكورونا في مصر 7.6%، ومنظمة الصحة العالمية تعمل على معرفة سبب الارتفاع.

وأوضح جبور في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن 85% من تلك الحالات تم شفاءهم بدون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة.

وقال جبور، إن 30% من حالات الوفاة في مصر توفت قبل وصولها المستشفى، مشددًا على أنه لابد من التوسع في عملية الكشف لتقليل الفترة ما بين ظهور الأعراض وحتى دخول المستشفى.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، على أن 13% من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.

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