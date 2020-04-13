شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس غارب يوزع الكمامات والقفازات على عمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام، صباح الاثنين، اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، بتوزيع كمامات واقية للعاملين بشركة النظافة بالمدينة، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للعاملين لاستمرارهم في عملهم، وعدم انتشار الإصابة بينهم، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكد «رأفت» بأنه تم التنسيق مع إدارة شركة النظافه بالمدينة لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة. اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب يوزع الكمامات والقفازات على عمال النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب يوزع الكمامات والقفازات على عمال النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب يوزع الكمامات والقفازات على عمال النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب يوزع الكمامات والقفازات على عمال النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب يوزع الكمامات والقفازات على عمال النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب يوزع الكمامات والقفازات على عمال النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,065

تعافي 447

وفيات 159

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