شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح، وهي طلب الالتحاق، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وأصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح، وصحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة، وشهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق.

وأضاف «عطية» أن الأوراق المطلوبة تتضمن أيضا شهادة الحصول على إجازة الحقوق، الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم، وشهادة المعاملة العسكرية، وصور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونموذج الكشف الطبي من النقابة العامة، ودفع الرسوم المحددة بالنقابة، وبرنت تأمينات، مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.