شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تطالب مصر بتكثيف الكشف عن حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن على الدولة المصرية أن تأخذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أنه يجب أن تأخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس. وأكد جبور: «نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر هو تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا».

وأشار جبور أن هناك 85% من إصابات كورونا في مصر شفيت دون علاج، إلى جانب وجود الكثير من الوفيات في مصر قد توفيت قبل الذهاب إلى المستشفى، وذلك بناءً على بيانات وزارة الصحة والسكان الأخيرة: «يجب أن يكون هناك دراسة أكثر حتى يكون التنسيق أعمق مع وزارة الصحة وباقي قطاعات الدولة».