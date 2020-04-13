شكرا لقرائتكم خبر عن قيَّم أداء مخبزك.. «التموين» تطُلق خدمة «استطلاع رأى المواطن في المخابز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته لمركز معلومات الوزارة لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقييم أداء وعمل المخابز في مصر، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة: www.msit.gov.eg.

وبمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ«استطلاع رأى المواطن في المخابز» وبمجرد الضغط عليها سيتم ادخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وستبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.

وشدد المصيلحي بأن عناصر التقييم تشمل رأي المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، وإلتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.

وأكد المصيلحي بأن الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل أصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الإعتبار لكافة الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولاً بأول.

خدمة جديدة للمواطنين لتقييم أداء المخابز عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين