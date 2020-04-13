شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: إعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إعداد الجهاز دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا.

وقالت «جامع» إن هذا الدليل يشتمل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري )؛ وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم.

وتتتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها. ومن المقرر أن يرسل الجهاز هذه البرامج الوقائية إلى كافة عملائه إلكترونيا كما سيتم توزيعها مطبوعة على كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم، وإتاحة الدليل لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة على موقع الجهاز www.msmeda.org.eg.

وناشدت وزيرة التجارة، أصحاب المشروعات الصغيرة، بالاستمرار في العمل مع الالتزام الكامل بهذه الاجراءات الوقائية الهامة للحفاظ على أنفسهم وعلى العمالة التي تعمل في مشروعاتهم وأيضا على استمرار هذه المشروعات لأن ظهور الفيروس وانتشاره في أي مشروع سيشكل خطورة على صحة العمالة والموظفين وسيؤدي إلى إغلاق المشروع لفترة مما قد يسبب خسائر اقتصادية لصاحبه.