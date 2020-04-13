شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: استمرار العمل في 130 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية و«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2019 – 2020 يجري العمل فيها على قدم وساق، وذلك بالتوازي مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقا للخطة الزمنية المحددة منها.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أن تلك المشروعات تصل إلى 130 مشروعا في عدد من القطاعات، منها إحلال وتجديد مستشفى سمالوط – مستشفى ديرمواس، تطوير منطقة مدينة العمال ضمن مشروعات تطوير العشوائيات، المرحلة الاولي من محطة مياه ابوقرقاص، كما يجري حاليا العمل في تنفيذ محور سمالوط على النيل، والطريق الصحراوي الغربي ،وكذلك انشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمطاهرة.

وأشار إلى أن جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي يجري تنفيذها في 6 قري مستهدفة، يتم العمل بها أيضا بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال الكهرباء والمياه حوالي70 % وأعمال الشباب والرياضة نسبة 30 % بقرية الشيخ عبادة وكفر مغربي، واعمال الطرق المحلية بنسبة 25 %، وفيما يتعلق بالوحدات الصحية في قريتي الشيخ عبادة وأولاد الشيخ فقد تم اسناد الاعمال للجهات المختصة.

وأكد المحافظ مواصلة جهود المحافظة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية في مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع اليات محددة لتنفيذ الخطة الزمنية للانتهاء من المشروعات التنموية والتي يتم تنفيذها بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وتوحيد الجهود لتقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات المتكاملة لهذه القري.

ووجه بتيسير عمل كافة المصانع العاملة بالمحافظة لتعمل بكامل طاقتها حفاظا على معدلات الإنتاج، وذلك وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال هذه المرحلة التي تشهد جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد المحافظ أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.

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ووجه رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ حملات مكبرة للنظافة بالتزامن مع فترة حظر التنقل لرفع القمامة وإزالة التراكمات بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف تلك الحملات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.