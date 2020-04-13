شكرا لقرائتكم خبر عن «عطية»: «تعديلات المحاماة» استبعدت غير الحاصلين على الثانوية من خريجي «المفتوح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استبعدت غير الحاصلين على الثانوية العامة من خريجي التعليم المفتوح، حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المحاماة المعد والصادر سلفًا استبعدت بصريح نصها غير الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر.

وأضاف «عطية» في بيان، الإثنين، أنه «لا يمكن أن يتم قبولهم بالنقابة بعد حصولهم على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، وإن ما قرار السماح لخريجي التعليم المفتوح الذي اتخذه هو التطبيق الصحيح للقانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر سلفًا بعد دراسة مستفيضة».