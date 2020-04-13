شكرا لقرائتكم خبر عن «saib» يوقع عقد تمويل بـ750 مليون جنيه لصالح «الهندسية للإنشاء والتعمير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib» عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ إجمالى قدره 750 مليون جنيه، لصالح الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير- إحدى شركات مجموعة درة .

وقال البنك في بيان، الإثنين، إن التمويل الجديد يأتى في إطار دوره لدعم وتنمية وتمويل المشروعات الاستراتيجية داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن البنك قام بدور المرتب العام الرئيسي ووكيل التمويل والضمانات، وشارك البنك الأهلى المصرى بصفته مرتب عام رئيسى والمسوق العام للتمويل، كما شارك بنك قناة السويس بصفته مرتب عام رئيسى.

توزعت حصص التمويل بواقع 300 مليون جنيه لصالح بنك «saib»، و300 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، فيما استحوذ بنك قناة السويس على نحو 150 مليون جنيه من التمويل.

من جانبه، أكد طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib»، مساندة مصرفه بشكل خاص والقطاع المصرفي عامة، للاقتصاد القومي وكافة قطاعاته الاقتصادية في جميع الظروف الاستثنائية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأوضح «الخولي» أن القطاع المصرفي المصري يمتلك ملاءة مالية جيدة جداً، جعلته قادراً على مساندة الاقتصاد لعبور العديد من الظروف الاستثنائية التي مر بها في أوقات مختلفة، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تمتلك من السيولة النقدية ما يمكنها من تمويل كافة المشروعات القومية والخاصة، حتى في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق معدلات نمو للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، في ظل ارتباط هذا القطاع الحيوي بأكثر من 100 صناعة مغذية.

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