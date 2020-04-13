شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع إجراءات حماية العاملين بالمشروعات من الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، مسؤولى إحدى شركات التطوير العقارى والتنمية العمرانية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بمواقع العمل بالمشروعات المختلفة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة، سواء بمواقع العمل، وأماكن مبيت العمال، مع استمرار العمل بالمواقع المختلفة، لمواصلة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها مصر حالياً، وكذا الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أنه التقى مسؤولى شركات المقاولات أكثر من مرة منذ بدء أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لبحث آليات استمرار العمل، مع أخذ جميع الاحتياطات للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، باعتبارها أولوية هامة جدا، كما يتم الاستماع إلى مطالب الشركات، وأوجه التعاون المشترك في التعامل مع هذه الأزمة.

كما تابع الوزير مع مسؤولى الشركة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تنفذ الشركة مشروعين بكل من القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بنظام الشراكة مع الهيئة.