شكرا لقرائتكم خبر عن «استشر طبيبك».. مبادرة «أطباء المنيا» للرد على تساؤلات المواطنين بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، مبادرة «استشر طبيبك» لأطباء جامعة المنيا، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية من خلال الهاتف أو التواصل عن طريق تطبيق «واتس آب» لمواطني محافظة المنيا للرد والاستفسار عن فيروس كورونا المُسْتَجد ومخاطره وأعراضه.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، أن مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصة بجامعة المنيا تطوعوا لتقديم الدعم الطبي والاستشارات الطبية اللازمة للمواطنين، للتوعية بفيروس كورونا على مدار الأربع والعشرين ساعة، وذلك من خلال المكالمات الهاتفية، وتوظيف التقنيات الحديثة للتواصل في المجالات الوقائية والتشخيصية والعلاجية للمرض، ووسائل التعامل الصحيحة في حالة الإصابة، الأمر الذي يقوم بتخفيف الضغط والتكدس بالمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، وتجنب الاختلاط المباشر.

من جانبه، قال الدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، إن الاستفسارات يُقدمها أطباء ذو كفاءة عالية للرد على تساؤلات المواطنين المتصلين؛ وذلك لتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتوجيههم لاتخاذ الإجراءات الوقائية حول فيروس كورونا.

بدوره، ذكر الدكتور مجدي مصطفى، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه قام أكثر من 12 طبيبا متخصصا في الباطنة العامة والصدر والعناية المركزة بالتطوع بالمبادرة في مرحلتها الأولى، وسيتم زيادة الأعداد ومضاعفتها في حالة تحقيق تفاعلًا وانتشارًا كبيرًا من قبل المواطنين، والوصول للفائدة المرجوة من ذلك.